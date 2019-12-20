«Зенит» заработал в Лиге Европы-2018/2019 12 миллиона евро, «Краснодар» – 9,8, «Спартак» – 6,5 УЕФА опубликовал призовые за участие в Лиге Европы прошлого сезона.

Стали известны призовые, которые получили клубы за участие в Лиге Европы в сезоне-2018/2019.

Напомним, на групповом этапе от России в турнире выступали «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

«Зенит» дошел до 1/8 финала и заработал 12 миллионов евро, «Краснодар» выбыл на этой же стадии и получил 9,8 миллиона. «Спартак» не смог выйти из группы, призовые красно-белых составили 6,5 миллиона.

Отметим, что победитель Лиги Европы «Челси» получил от УЕФА 46,3 миллиона, а финалист «Арсенал» – 39 миллиона.

Добавим, что за участие в групповом турнире каждая команда гарантирует себе 2,75 миллиона.