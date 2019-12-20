«Манчестер Сити» не будет до конца сезона искать замену Артете Ассистент Гвардиолы в ближайшее время может возглавить «Арсенал».

«Манчестер Сити» не планирует включать в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы нового ассистента вместо испанца Микеля Артеты, который в ближайшее время может возглавить «Арсенал».

Как сообщает The Atletic, до конца сезона функции Артеты будет исполнять другой ассистент – Родольфо Боррель, который работает в клубе с марта 2014 года.

Отметим, что Боррель был первым тренером аргентинца Лионеля Месси в «Барселоне». Также он помогал в развитии полузащитникам Сеску Фабрегасу и Андресу Иньесте.

Напомним, «Арсенал» может объявить о назначении Артеты в пятницу. В настоящее время клубы ведут переговоры о компенсации за переход тренера.