Винисиус может продолжить карьеру в Англии - Советский спорт
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20 декабря 2019 12:17ФутболНечаев Юрий

Винисиус может продолжить карьеру в Англии

Нападающий выступает за «Реал» с июля 2018 года.

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает EL Desmarque, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго». Всего за мадридский клуб он провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 14 играх, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Игрок провел один матч в составе сборной Бразилии.

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