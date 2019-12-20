Агент Намли – об аренде в «Рубин»: У нас нет ничего конкретного по этой ситуации Датчанин забил один гол в нынешнем сезоне.

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Агент полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли Ревьен Канхай высказался о возможном переходе 25-летнего датчанина на правах аренды в «Рубин».

«Пока у нас нет ничего конкретного по этой ситуации», – приводит «Р-Спорт» слова Канхая.

Ранее сообщалось о том, что Намли может стать одним из первых новичков «Рубина» после назначения главным тренером Леонида Слуцкого.

Намли проводит первый сезон в «Краснодаре», подписав с клубом четырехлетний контракт. В 18 матчах во всех турнирах на его счету один гол и одна результативная передача.

Добавим, что после 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.