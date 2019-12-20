Агент Видаля встречался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить будущее своего клиента Чилиец в январе может уйти в миланский «Интер».

В среду полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль устроил скандал на базе клуба, узнав, что главный тренер Эрнесто Вальверде не включил его в стартовый состав на важнейший матч чемпионата Испании против «Реала».

Вчера руководители «Барселоны» и агент 32-летнего футболиста Фернандо Фелисевич обсудили будущее чилийского полузащитника в каталонском клубе. Как сообщает El Mundo Deportivo, Видаль требует больше игрового времени и нынешнее положение вещей его не устраивает. Если в «Барселоне» не прислушаются к его мнению, Артуро намеревается добиваться перехода в другой клуб.

Одним из претендентов на чилийца испанские СМИ называют миланский «Интер». В прошлом Видаль играл под руководством нынешнего тренера черно-синих Антонио Конте за «Ювентус».

В нынешнем сезоне Артуро сыграл в чемпионате Испании 13 матчей, забив четыре мяча, но при этом он всего лишь трижды выходил в стартовом составе.

В «Барселону» Видаль перешел из мюнхенской «Баварии» в августе 2018 года за 18 млн евро.