Терехов – лучший игрок «Оренбурга» в декабре Защитник принял участие в 20 матчах команды в этом сезоне.

29-летний защитник «Оренбурга» Сергей Терехов стал лучшим футболистом команды в декабре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В голосовании футболист набрал 23 процента голосов. Второе место поделили вратарь Андрей Климович и нападающий Джордже Деспотович (по 11%). Третью строчку занял форвард Джоэль Фамейе (10%).

В этом месяце «Оренбург» сыграл только в одном матче – в 19-м туре против «Тамбова» (0:3).

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.