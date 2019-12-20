Мино Райола: «Манчестер Юнайтед» сейчас имеет американский менталитет По его мнению, английский клуб в большей степени заинтересован в получении доходов.

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Известный агент Мино Райола, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, уверен, что «красным дьяволам» необходимо нанять спортивного директора.

– Я считаю, что на данный момент «МЮ» имеет скорее американский менталитет, нежели европейский. Под этим подразумевается то, что порой клуб, кажется, более озабочен экономической частью, чем спортивной, а это американский тип мышления. Им нужен кто-то, кто соединит экономическую и спортивную стороны», – цитирует Райолу британское издание The Telegraph.

Отметим, что сейчас исполнительный директор Эд Вудворд занимается всеми спортивными делами английского клуба, вступив в должность летом 2013 года.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В 18-м туре команда сыграет против «Уотфорда».