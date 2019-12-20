Рангнику предлагают в «Милане» должности главного тренера и спортивного директора Предыдущим клубом немца был «РБ Лейпциг».

Итальянский «Милан» предлагает 61-летнему Ральфу Рангнику одновременно занять должности главного тренера и спортивного директора. Ранее об этом сообщала итальянская пресса, а теперь факт переговоров подтвердила немецкая газета Bild.

В данный момент Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Сообщается, что главным тренером «Милана» немец не станет раньше июня, однако уже в январе он может приступить к консультационной работе.

Если верить Bild, переговоры уже начались, однако Рангник пока не дал своего согласия.

С 2015 года немецкий специалист работал по лето нынешнего года Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в его активе победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11.

«Милан» в данный момент занимает 10-е место в серии А, набрав 21 очко в 16 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.