Блан может стать главным тренером «Монако»

Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима в «Монако». Об этом сообщает Foot Mercato.
Отмечается, что руководство клуба уже встречалось с тренером по поводу возможного назначения.
В списке кандидатов также значатся Жюльен Стефан («Ренн») и Марселино Гарсия Тораль, недавно уволенный из «Валенсии».
На клубном уровне Блан возглавлял «Бордо» и «ПСЖ», став четырехкратным чемпионом Франции (2009, 2014-2016). В период с 2010 по 2012 год является главным тренером сборной Франции.
«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
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