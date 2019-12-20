Игнас Дедура: Жалко, что «Спартак» занимает такое место в таблице Бывший защитник «Спартака» Игнас Дедура сожалеет, что красно-белые неудачно выступают в текущем розыгрыше чемпионата России.

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- Жалко, что «Спартак» так неудачно выступает и занимает такое место в таблице. Мне сложно сказать, получится ли у главного тренера Доменико Тедеско в команде или нет, я просто этого не знаю.

Видно, что пока новички не тянут высокий уровень, нужно время. В «Спартаке» много молодых игроков, это очень хорошо, но результата нет и из-за этого в том числе, - цитирует Дедуру «РИА Новости».

Напомним, что «Спартак» после 19 туров чемпионата России набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.