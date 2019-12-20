Юрген Клопп: В Европе и в остальном мире к Клубному чемпионату мира относятся по-разному Главный тренер «Ливерпуля» провел пресс-конференцию накануне финала против «Фламенго».

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Сегодня главный тренер победителя Лиги чемпионов Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии финала Клубного чемпионата мира против бразильского «Фламенго». Немецкий тренер отметил разницу в отношении к турниру в Европе и на других континентах, ведь в Англии «Ливерпуль» подвергли критике за решение сыграть молодежным составом в четвертьфинале Кубка лиги против «Астон Виллы».

«Мы действительно хотели бы, чтобы в Европе по-другому относились к Клубному чемпионату мира, – цитирует Клоппа сайт телеканала BBC. – Вот только если фаны «Ливерпуля» действительно хотят, чтобы мы победили завтра, то остальным все равно. Наверное, одна игра ничего не изменит.

У нас и «Фламенго» – ситуации разные. Они приехали сюда с целью победить и вернуться домой героями. Нам же говорили оставайтесь дома и играйте в Кубке лиги. Это огромная разница. Этого не изменить, но мы здесь, и моя команда хочет выиграть турнир. Будет трудно, поскольку соперник по-настоящему хорош».

Во вторник 17 декабря «Ливерпуль» молодежным составом проиграл в гостях «Астон Вилле» со счетом 0:5 в четвертьфинале Кубка английской лиги. На следующий день команда Юргена Клоппа победила в Катаре мексиканский «Монтеррей» (2:1) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Финал Клубного чемпионата мира «Ливерпуль» – «Фламенго» состоится завтра 21 декабря в столице Катара Дохе. Начало в 20:30 по московскому времени.