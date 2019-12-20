Спаллетти отказался возглавить китайский клуб Последней командой 60-летнего специалиста стал миланский «Интер».

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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти не будет тренировать в чемпионате Китая.

По информации итальянского портала Tutto Mercato Web, «Гуанчжоу Фули» предлагал 60-летнему специалисту контракт на три года, однако Спаллетти не заинтересовался этим предложением.

Также команда пыталась пригласить испанца Унаи Эмери, уволенный из «Арсенала» 29 ноября, однако он тоже ответил отказом.

Отметим, что Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера» летом 2019 года. Его место занял Антонио Конте.