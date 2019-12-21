«Крылья Советов» не намерены отпускать Соболева и Зиньковского На игроков самарцев претендуют другие клубы.

«Крылья Советов» рассчитывают сохранить в составе полузащитника Антона Зиньковского и форварда Александра Соболева. Об этом по итогам заседания совета директоров клуба заявил главный тренер команды Миодраг Божович.

«Клуб намерен сохранить лидеров атаки – Александра Соболева и Антона Зиньковского, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов». – Несмотря на интерес к этим молодым талантливым игрокам со стороны других команд, они едут с нами на сборы и должны помочь команде весной».

Отметим, что Соболев выступает за «Крылья Советов» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах чемпионата. Контракт 22-летнего форварда рассчитан до 2021 года.

23-летний Зиньковский перешел в «Крылья Советов» в январе этого года из «Чертаново». В 18 матчах нынешнего чемпионата он сделал шесть результативных передач. Его контракт также истекает в 2021 году.