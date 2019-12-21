Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем» - Советский спорт
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21 декабря 2019 22:13Футбол

Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашнюю встречу 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

Отметим, что с первый минут этот матч начнет российский полузащитник «монегасков» Александр Головин.

«Монако»: Леком, Марипан, Жемерсон, Агилар, Глик, Диаш, Бакайоко, Головин, Мартинш, Слимани, Бен Йеддер.

По информации Get French Football News, Жардим может покинуть пост главного тренера «Монако» в случае неудачного результата в этой игре.

Добавим, что после 17 туров чемпионата Франции «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место.

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