Мануэль Нойер: Мы уже предвкушаем второй круг бундеслиги «Бавария» отстает от лидирующего «Лейпцига» на четыре очка.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после матча с «Вольфсбургом» (2:0).

– Это была снова волевая победа. Мы отдали все силы, чтобы победить и сделать себе такой приятный рождественский подарок. Просто фантастика, что мы снова забили в конце – просто невероятно, что Зиркзее, как и в матче против «Фрайбурга», практически первым касанием отправил мяч в ворота. В последних матчах мы показали сильную игру и уже предвкушаем второй круг, – сказал вратарь в послематчевом интервью.

Напомним, что в составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89).

После этой победы «Бавария» набрала 33 очка и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.

В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграет против «Герты».