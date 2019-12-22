Мануэль Нойер: Мы уже предвкушаем второй круг бундеслиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 декабря 2019 08:46ФутболКорегин Владислав

Мануэль Нойер: Мы уже предвкушаем второй круг бундеслиги

«Бавария» отстает от лидирующего «Лейпцига» на четыре очка.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после матча с «Вольфсбургом» (2:0).

– Это была снова волевая победа. Мы отдали все силы, чтобы победить и сделать себе такой приятный рождественский подарок. Просто фантастика, что мы снова забили в конце – просто невероятно, что Зиркзее, как и в матче против «Фрайбурга», практически первым касанием отправил мяч в ворота. В последних матчах мы показали сильную игру и уже предвкушаем второй круг, – сказал вратарь в послематчевом интервью.

Напомним, что в составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89).

После этой победы «Бавария» набрала 33 очка и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.

В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграет против «Герты».

Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Дождь идет, но ничего страшного - бывает Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Куклина -14-я Никита Поршнев: За все говорят наши результаты
Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота Евгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби. 18.12.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции. 19.12.2019 23:07 Хоккей Домрачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:33 Биатлон Тигай Лев
«Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:38 Хоккей Кузютина Елена
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Николай Писарев: Гордости за сборную после ЧМ-2018 не испытывал (видео) В нашей редакции побывал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» и победитель Евролиги по пляжному футболу в качестве главного тренера сборной. 20.12.2019 09:03 Футбол
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Новости
08:54 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Флик очень хорошо справляется. Мы удовлетворены развитием «Баварии»
08:46 Футбол Мануэль Нойер: Мы уже предвкушаем второй круг бундеслиги
08:39 Хоккей «Чикаго» в гостях обыграл «Колорадо» (видео)
08:30 Футбол Леонарду Жардим: Не знаю, буду ли главным тренером «Монако» в 2020 году
08:23 Футбол Зинедин Зидан: Думаю, Гвардиола - лучший тренер в мире
08:02 Футбол Антонио Конте: «Интеру» не стоит парить в небесах, но нужно порадоваться 42 очкам на Рождество
07:45 Футбол Хосеп Гвардиола: Против «Лестера» «Манчестер Сити» играл действительно здорово
07:24 Хоккей Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ-2020
07:05 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Оттаву», Проворов сделал результативную передачу (видео)
06:49 Хоккей Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» (видео)
06:34 Хоккей Дадонов забил гол в победной игре «Флориды» против «Каролины» (видео)
06:15 Хоккей Шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу над «Тампой» (видео)
23:49 Футбол Андрей Червиченко: Наши тренеры за границей – еще более нелепое явление, чем иностранные в России
23:34 Футбол Ринат Билялетдинов: Главная задача Слуцкого в «Рубине» на этот сезон – спастись от вылета
23:07 Футбол «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» и выиграл клубный чемпионата мира
22:51 Футбол «Хетафе» проиграл «Вильярреалу», прервав свою серию из семи матчей без поражений
22:27 Футбол «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»
22:13 Футбол Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»
21:51 Футбол Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»
21:38 Хоккей «Авангард» продлил контракт с главным тренером Хартли до 2022 года
Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования
Тепло и без осадков будет в выходные на Ставрополье
«Никуда не деться». Как самозанятые в Тагиле готовятся к введению налога с 2020 года
Неделя в Удмуртии: доклад главы, первый снегопад и виновники можгинской трагедии
Итоги недели в Башкирии: Деньги есть, но вам не хватит. Водка есть — не продадут
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика