Мануэль Нойер: Мы уже предвкушаем второй круг бундеслиги

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после матча с «Вольфсбургом» (2:0).
– Это была снова волевая победа. Мы отдали все силы, чтобы победить и сделать себе такой приятный рождественский подарок. Просто фантастика, что мы снова забили в конце – просто невероятно, что Зиркзее, как и в матче против «Фрайбурга», практически первым касанием отправил мяч в ворота. В последних матчах мы показали сильную игру и уже предвкушаем второй круг, – сказал вратарь в послематчевом интервью.
Напомним, что в составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89).
После этой победы «Бавария» набрала 33 очка и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.
В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграет против «Герты».
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота Евгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби. 18.12.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий «Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции. 19.12.2019 23:07 Хоккей Домрачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:33 Биатлон Тигай Лев «Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:38 Хоккей Кузютина Елена Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Николай Писарев: Гордости за сборную после ЧМ-2018 не испытывал (видео) В нашей редакции побывал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» и победитель Евролиги по пляжному футболу в качестве главного тренера сборной.
20.12.2019 09:03 Футбол Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав