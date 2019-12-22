Ханданович провел 100 матчей «на ноль» в составе «Интера» Словенский вратарь перешёл в «Интер» из «Удинезе» за 15 миллионов евро в 2012 году.

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:0) стал обладателем уникального достижения – он провел свой сотый «сухой» матч в составе команды.

Ни один другой вратарь не провел большее количество без пропущенных мячей в серии А с 2012 года, когда словенец перешёл в «Интер» из «Удинезе» за 15 миллионов евро. За это время он принял участие в 317 матчах. Также он сыграл в 81 встрече в составе сборной Словении.

Его команда на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Ювентус» (по 42 очка).

В текущем сезоне Ханданович провел 17 матчей в чемпионате, в которых семь раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.