Виргил ван Дейк: Я был немного разочарован результатами голосования за «Золотой мяч» Почетный приз завоевал Лионель Мессии

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Защитник сборной Голландии и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, что расстроился, когда не получил «Золотой мяч».

«Я был немного разочарован результатами голосования, но решил пойти на церемонию вручения награды. Это была суперночь. Я говорил с Месси в этот вечер. Лионель не говорит по-английски, но я понял, что мы относимся друг к другу с уважением», – цитирует ван Дейка Mirror.

Напомним, по результатам голосования «Золотой мяч» - 2019 достался Месси. Аргентинец опередил ван Дейка на семь очков.

В прошедшем сезоне голландский защитник вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и занял второе место в чемпионате Англии.

Последний раз «Золотой мяч» доставался защитнику в 2006 году. Тогда престижный приз выиграл итальянец Фабио Каннаваро.