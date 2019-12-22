Болельщики «Альбасете» поддержали Зозулю Украинский нападающий был обвинен болельщиками «Райо Вальекано» в поддержке фашизма.

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Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю.

В матче 21-го тура Сегунды против «Эльче» (0:1) болельщики вывесили баннер, на котором было написано «Мы все – Зозуля».

La afición del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34 — COPE Albacete (@COPE_Albacete) 21 декабря 2019 г.

Напомним, в недавнем матче Сегунды болельщики «Райо Вальекано» скандировали: «Зозуля, ты нацист». В результате игроки «Альбасете» в знак поддержки одноклубника на второй тайм не вышли.

1 февраля 2017 года Зозуля перешел в »Райо Вальекано» из «Бетиса» на правах аренды. Однако, из-за массовых протестов болельщиков, обвинивших футболиста в поддержке нацизма, в тот же день переход был отменен.

В сентябре 2017 года украинец стал игроком «Альбасете». В его активе 85 матчей за клуб, в которых он забил 23 гола и сделал семь результативных передач.