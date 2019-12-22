Ханс-Дитер Флик: «Бавария» становится все более сплоченной Мюнхенцы завершили первый круг чемпионата Германии.

Загрузка...

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру своей команды против «Вольфсбурга» в чемпионате Германии.

«Мы играли не лучшим образом. Это связано с тем, что «Вольфсбург» отлично оборонялся и грамотно закрывал свободные зоны. Сейчас я просто горд своей командой. Парни до самого конца верили в победу. Команда становится все более сплоченной, она заслужила три очка», - цитирует тренера пресс-служба «Баварии».

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0. Победу мюнхенцам принесли точные удары Джошуа Зиркзе и Сержа Гнабри в последние пять минут встречи.

После 17 туров «Бавария» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «РБ Лейпциг» составляет четыре очка.

19 января мюнхенцы сыграют в гостях против «Герты».