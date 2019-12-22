«Спартак» может не отпустить Айртона в сборную Бразилии

По информации «БИЗНЕС Online», российский клуб дал разрешил 22-летнему игроку обороны уехать на сбор олимпийской сборной Бразилии (U-23), который стартует 3 января, но не уверены в целесообразности участия Айртона в самом турнире.
Как отмечает издание, предолимпийский турнир в Колумбии пройдет не в официальные даты ФИФА, клуб имеет право не отпускать своих игроков.
Напомним, что с 13 по 24 января «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ, а с 1 по 9 февраля «Спартак» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Катаре.
Добавим, что Айртон в текущем сезоне провел за красно-белых 23 встречи во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу и заработав три желтые карточки.
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