«Спартак» может не отпустить Айртона в сборную Бразилии Левый защитник красно-белых может пропустить предолимпийский турнир в Колумбии, который пройдет с 18 января по 9 февраля.

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По информации «БИЗНЕС Online», российский клуб дал разрешил 22-летнему игроку обороны уехать на сбор олимпийской сборной Бразилии (U-23), который стартует 3 января, но не уверены в целесообразности участия Айртона в самом турнире.

Как отмечает издание, предолимпийский турнир в Колумбии пройдет не в официальные даты ФИФА, клуб имеет право не отпускать своих игроков.

Напомним, что с 13 по 24 января «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ, а с 1 по 9 февраля «Спартак» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Катаре.

Добавим, что Айртон в текущем сезоне провел за красно-белых 23 встречи во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу и заработав три желтые карточки.