Агент Головина: Александру комфортно в европейском футболе

- Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины этого сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе, - передает слова Артемова Sport24.ru.
Добавим, что в текущем сезоне 23-летний хавбек провел за «Монако» 18 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.
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