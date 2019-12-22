Агент Головина: Александру комфортно в европейском футболе Олег Артемов, представляющий интересы Александра Головина, прокомментировал игру полузащитника «Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1.)

Загрузка...

- Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины этого сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе, - передает слова Артемова Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний хавбек провел за «Монако» 18 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.