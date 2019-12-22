Жозе Моуринью: Мне не нужны новые игроки зимой Его команда идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, нуждается ли в подписании новых футболистов в зимнее трансферное окно.

– Я расслаблен, потому что все идет так, как я и ожидал. Я ожидал, что люди спросят меня по поводу трансферов, потому что предположат, что я расстроюсь. Но я не расстроен, потому что мистер Леви обо всем мне говорил. Все было предельно ясно, клуб не делал секрета из своих планов, и это делает меня счастливым. Мне не нравится быть в клубе и удивляться чему-то. Я бы предпочел иметь 300 миллионов евро в январе? Я бы не стал. В январе мне не нужны игроки, – цитирует Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Сегодня команда сыграет против «Челси». Начало встречи – 19.30 по московскому времени.