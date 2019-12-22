Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона - Советский спорт
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22 декабря 2019 13:52ФутболКорегин Владислав

Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона

Вратарь выступает за немецкую команду с 2016 года.

«Шальке» на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.

– После всех обсуждений, которые мы провели с игроком и его советником в последние несколько месяцев, мы не очень удивлены его решением и, конечно, уважаем его. Однако нам не нужно понимать его решение. За последние несколько месяцев мы четко объяснили Алексу, какую роль для команды он мог сыграть в будущем. Но к сожалению, с лета 2020 года мы продолжим идти по выбранному нами пути без него, – объясняет спортивный директор немецкого клуба Йохен Шнайдер.

Отметим, что 23-летний вратарь дебютировал за «Шальке» 14 мая 2016 года в матче чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (4:1), заменив Ральфа Ферманна на 90-й минуте.

В этом сезоне Нюбель принял участие в 17 матчах, пропустив 20 голов.

На данный момент, «Шальке» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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