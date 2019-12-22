Томас Тухель: Мбаппе и Неймар отлично взаимодействуют друг с другом По его мнению, футболисты находятся в хорошей игровой форме.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель во время пресс-конференции после матча 19-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (4:1) похвалил дуэт форвардов своей команды – Килиана Мбаппе и Неймара.

– Они отлично взаимодействуют. Ребята обрели уверенность и игровую форму, а это самое важное. Они плотно обороняются с большой интенсивностью и создают опасность для соперников. Им нравится играть вместе. Они очень близки на поле, и мы хотим продолжать играть в том же духе. Они постоянно мотивируют друг друга. Мы играем как одна команда. Наша задача – сохранить этот дух и стиль игры, – сказал Тухель.

Отметим, что в этом сезоне бразилец и француз на двоих забили 19 голов в 22 матчах чемпионата Франции.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. Ближайший преследователь парижан – «Марсель» – отстает на семь очков.