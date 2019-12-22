«Парма» сыграла вничью с «Брешией», «Болонья» победила «Лечче» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 декабря 2019 18:57ФутболШарафудинов Виктор

«Парма» сыграла вничью с «Брешией», «Болонья» победила «Лечче»

Завершились два матча серии А.

В Италии состоялись два матча 17-го тура национального чемпионата. «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Брешией» со счетом 1:1, а матч «Лечче» – «Болонья» завершился с результатом 2:3.

В игре «Парма» – «Болонья» гости открыли счет на 72-й минуте стараниями Марио Балотелли, однако на второй добавленной минуте второго тайма Альберто Грасси спас хозяев от поражения.

В матче «Лечче» – «Болонья» к 66-й минуте счет был 3:0 в пользу гостей. Риккардо Орсолини оформил дубль, отличившись на 43-й и на 66-й минутах, а в промежутке между его голами забил Роберто Сориано (56-я).

В концовке хозяева поля были близки к спасению, организовав два взятия ворот. На 85-й минуте отличился Кума Бабакар, а на первой добавленной – Диего Фариас.

«Парма» занимает седьмое место, набрав 25 очков, а «Болонья» – восьмое, набрав 22. «Лечче» находится на 16-й позиции, имея 15 очков, «Брешиа» находится в зоне вылета на 18-м месте, располагая 14 очками.

В рамках 18-го тура состоятся «Брешиа» и «Лацио» сыграют 5 января. 6 января состоятся матчи «Болонья» – «Фиорентина», «Аталанта» – «Парма» и «Лечче» – «Удинезе».

Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям Алина Загитова: Впервые выступала при такой большой аудитории Максим Траньков: Благодаря черному пиару фигурное катание становится все более популярно
Александр Дюков: После Евро-2020 сборная России получит оригинальную форму Глава Российского футбольного союза после заседания попечительского совета рассказал о бюджете организации и новых контрактах. 18.12.2019 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Тухугов проведет бой с Агиларом 23 февраля в Новой Зеландии Федор Емельяненко прибудет в Японию 23 декабря Следующий бой Махачева в UFC может пройти 7 марта
Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий
СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе Очередной тур первенства КХЛ подарит болельщикам незабываемое зрелище. СКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. 19.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Ови не забивает, Кузя – тоже, а «Вашингтон» – первый с большим отрывом А ведь главный претендент на Кубок Стэнли определился. Уже к Новому году. После двух побед в спаренных матчах над «Нью-Джерси» (6:3) и «Тампой» (3:1) команда Овечкина опережает на Западе «Бостон» уже на 6 очков и на пять – «Сент-Луис» в общей таблице. 22.12.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
19:35 Хоккей «Спартак» обыграл «Барыс», одержав третью победу подряд
19:24 Хоккей СКА обыграл магнитогорский «Металлург»
19:17 Биатлон Лидер Кубка IBU россиянка Старых выступит на январских этапах Кубка мира
19:17 Хоккей Дубль Григоренко помог ЦСКА разгромить в гостях «Витязь»
19:13 Хоккей Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Сочи»
19:02 Футбол Нападающий «Спартака» может перейти в «Торпедо» на правах аренды
18:57 Футбол «Парма» сыграла вничью с «Брешией», «Болонья» победила «Лечче»
18:50 Футбол «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в сезоне
18:45 Баскетбол Курское «Динамо» в четвертый раз выиграло Кубок России среди женщин, победив в финале УГМК
18:35 Футбол Ханс-Дитер Флик: Рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру
18:27 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Под руководством Флика «Бавария» отлично прогрессирует
18:24 Олимпиада Адвокат Родченкова назвал обвинения Следственного комитета РФ «фарсом»
18:01 Биатлон Владимир Драчев: Сейчас будем укомплектовывать сервис-бригаду
17:56 Футбол «Реал Сосьедад» победил в гостях «Осасуну»
17:40 Футбол Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» сейчас достаточно хороша, чтобы быть в числе топ-клубов Италии
17:39 Футбол Лучший футболист Шотландии Магкинн сломал лодыжку
17:28 Футбол Стефано Пиоли: Надеялся, что «Милан» сможет вернуться в игру во втором тайме, но стало еще хуже
17:24 Баскетбол «Нижний Новгород» победил «Енисей»
17:10 Футбол Алексей Петрушин: В осенней части сезона «Динамо» выступило нормально
16:55 Биатлон Экхофф выиграла масс-старт в Анси, Юрлова-Перхт – шестая
Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования
Адвокат главы пресс-службы ростовской администрации обжалует домашний арест
Топ-3 Тюмени: откровения сына Лисовиченко, пропавшая из Челябинска, суд из-за Манту
Малый бизнес на Ставрополье массово закрывается
Последняя рабочая неделя в 2019 году подарит белгородцам весеннее тепло с дождями
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика