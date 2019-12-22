«Парма» сыграла вничью с «Брешией», «Болонья» победила «Лечче» Завершились два матча серии А.

В Италии состоялись два матча 17-го тура национального чемпионата. «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Брешией» со счетом 1:1, а матч «Лечче» – «Болонья» завершился с результатом 2:3.

В игре «Парма» – «Болонья» гости открыли счет на 72-й минуте стараниями Марио Балотелли, однако на второй добавленной минуте второго тайма Альберто Грасси спас хозяев от поражения.

В матче «Лечче» – «Болонья» к 66-й минуте счет был 3:0 в пользу гостей. Риккардо Орсолини оформил дубль, отличившись на 43-й и на 66-й минутах, а в промежутке между его голами забил Роберто Сориано (56-я).

В концовке хозяева поля были близки к спасению, организовав два взятия ворот. На 85-й минуте отличился Кума Бабакар, а на первой добавленной – Диего Фариас.

«Парма» занимает седьмое место, набрав 25 очков, а «Болонья» – восьмое, набрав 22. «Лечче» находится на 16-й позиции, имея 15 очков, «Брешиа» находится в зоне вылета на 18-м месте, располагая 14 очками.

В рамках 18-го тура состоятся «Брешиа» и «Лацио» сыграют 5 января. 6 января состоятся матчи «Болонья» – «Фиорентина», «Аталанта» – «Парма» и «Лечче» – «Удинезе».