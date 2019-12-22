Нападающий «Спартака» может перейти в «Торпедо» на правах аренды Александр Руденко в ближайшее время может пополнить состав московского «Торпедо» .

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По информации «БИЗНЕС Online», о переходе 20-летнего форварда может быть объявлено уже на следующей неделе.

Добавим, что в текущем сезоне Руденко провел за «Спартак-2» 23 встречи в первенстве ФНЛ, записав на свой счет 13 забитых мячей.

После 25 туров «Торпедо» занимает второе место в чемпионате, «Спартак-2» – 16-й.