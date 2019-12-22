Ананидзе приглашают в Турцию - Советский спорт
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22 декабря 2019 20:09ФутболШарафудинов Виктор

Ананидзе приглашают в Турцию

Грузинский полузащитник может покинуть «Спартак».

На следующей неделе Джано Ананидзе может расстаться с московским клубом, в составе которого дебютировал в 2009 году. У полузащитника «Спартака» есть предложение из Турции.

«БИЗНЕС Online» утверждает, что один из турецких клубов, находящийся в середине таблицы местной суперлиги, собирается взять 27-летнего грузинского футболиста в аренду до конца сезона. «Спартак» якобы не против отпустить Джано и даже готов выплачивать часть зарплаты.

В нынешнем сезоне Ананидзе сыграл семь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиям.

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