Ананидзе приглашают в Турцию Грузинский полузащитник может покинуть «Спартак».

На следующей неделе Джано Ананидзе может расстаться с московским клубом, в составе которого дебютировал в 2009 году. У полузащитника «Спартака» есть предложение из Турции.

«БИЗНЕС Online» утверждает, что один из турецких клубов, находящийся в середине таблицы местной суперлиги, собирается взять 27-летнего грузинского футболиста в аренду до конца сезона. «Спартак» якобы не против отпустить Джано и даже готов выплачивать часть зарплаты.

В нынешнем сезоне Ананидзе сыграл семь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиям.