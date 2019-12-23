Харри Магуайр: Де Хеа – вратарь мирового уровня «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное поражение в чемпионате Англии.

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поддержал голкипера своей команды Давида Де Хеа.

«Де Хеа - топ-вратарь, - цитирует защитника The Sun. - Я в команде несколько месяцев, но это голкипер мирового уровня. Все наладится. Уверен, что в Boxing Day Давид сделает отличные сэйвы».

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду» со счетом 0:2. Победный гол на 50-й минуте забил Исмаила Сарр. В этом эпизоде грубую ошибку допустил Де Хеа, выронивший мяч в свои ворота.

После этого матча в активе «МЮ» осталось 25 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Уотфорд» набрал 12 очков и продолжает замыкать таблицу.

В 19-м туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл», а «Уотфорд» сыграет в гостях против «Шеффилда».