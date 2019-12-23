Антонио Рюдигер: Существование расизма в 2019 году - это позор Защитник подвергся оскорблениям на расовой почве от болельщиков «Тоттенхэма».

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением об очередном расистском скандале в АПЛ.

«Очень грустно сталкиваться с расизмом на футбольном матче, но я считаю очень важным говорить об этом публично. Если не стану, все снова забудется через пару дней. Не хочется вовлекать в это дело «Тоттенхэм», ведь оскорблениями занималась парочка идиотов. Я получил много сообщений с поддержкой в социальных сетях от болельщиков «шпор». Спасибо большое им за это.Я очень надеюсь, что виновные вскоре будут найдены и наказаны. Это позор, что расизм продолжает существовать в 2019 году», - написал Рюдигер в твиттере.

Напомним, скандал разгорелся в матче 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» (0:2). На 62-й минуте форвард хозяев Сон Хын Мин отмахнулся от Рюдигера ногой, за что был удален. После этого поклонники «Тоттенхэма», заподозрившие защитника в симуляции, регулярно оскорбляли его по расовому признаку.

Ранее «Тоттенхэм» на своем официальном сайте заявил, что клубом начато расследование по факту проявления расизма на матче против «Челси».