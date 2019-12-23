Патрик Виейра: Переговоров с «Арсеналом» не было Француз играл за лондонский клуб с 1996 по 2005 год.

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал слухи о возвращении в лондонский «Арсенал».

«Мы не вели переговоры. Приятно видеть твое имя повсюду, но у меня соглашение с «Ниццей». У меня нет никакого желания уходить куда-то еще. Наша цель - играть в Лиге чемпионов», - цитирует наставника Goal.com.

Напомним, после отставки Унаи Эмери многие британские СМИ называли именно Виейра главным претендентом на должность главного тренера «Арсенала». Однако в итоге руководство лондонцев сделало выбор в пользу Микеля Артеты.

Виейра в составе «Арсенала» трижды становился чемпионом Англии. Летом 2018 года бывший полузащитник в качестве главного тренера возглавил «Ниццу». В текущем сезоне чемпионата Франции подопечные Виейра занимают десятое место. В 19 матчах команда набрала 27 очков.