Родригес может сменить «Милан» на «Фенербахче» Швейцарец провел пять матчей в нынешнем сезоне.

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

#Fenerbahce is really interested in Ricardo #Rodriguez. They have asked on loan with option to buy, but #AcMilan want €8-9M to sell the swiss player. Talks ongoing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2019

27-летний швейцарец получает мало игрового времени в нынешнем сезоне, чаще всего оставаясь в запасе. Всего на счету Родригеса пять матчей, за которые он провел 387 минут.

При этом клубы продолжают переговоры по условиям трансфера. «Фенербахче» рассчитывает арендовать игрока с возможностью выкупа, тогда как «Милан» хочет продать Родригеса и получить за него восемь-девять миллионов евро.

Ранее Родригес, выступающий на позиции левого защитника, играл за «Цюрих» и «Вольфсбург».

Добавим, что контракт Родригеса рассчитан до 2021 года.