Родригес может сменить «Милан» на «Фенербахче»

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

#Fenerbahce is really interested in Ricardo #Rodriguez. They have asked on loan with option to buy, but #AcMilan want €8-9M to sell the swiss player. Talks ongoing. #transfers