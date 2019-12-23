Родригес может сменить «Милан» на «Фенербахче» - Советский спорт
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23 декабря 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

Родригес может сменить «Милан» на «Фенербахче»

Швейцарец провел пять матчей в нынешнем сезоне.

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

27-летний швейцарец получает мало игрового времени в нынешнем сезоне, чаще всего оставаясь в запасе. Всего на счету Родригеса пять матчей, за которые он провел 387 минут.

При этом клубы продолжают переговоры по условиям трансфера. «Фенербахче» рассчитывает арендовать игрока с возможностью выкупа, тогда как «Милан» хочет продать Родригеса и получить за него восемь-девять миллионов евро.

Ранее Родригес, выступающий на позиции левого защитника, играл за «Цюрих» и «Вольфсбург».

Добавим, что контракт Родригеса рассчитан до 2021 года.

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