Кавани договорился с «Атлетико» о трехлетнем контракте Контракт уругвайца с «ПСЖ» истекает в следующем году.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, скорее всего, начнет следующий сезон в «Атлетико».

Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 32-летний уругваец согласовал с испанским клубом трехлетний контракт.

Нынешнее соглашение Кавани с парижанами истекает в следующем году. Таким образом уже в январе нападающий может вести официальные переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Кавани перестал стабильно выходить в стартовом составе «ПСЖ» и на данный момент провел за команду только 11 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, ранее Кавани выступал в Европе за «Палермо» и «Наполи». С 2013 года он провел за «ПСЖ» 290 матчей, в которых забил 196 голов и сделал 40 результативных передач.