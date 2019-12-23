Александр Медведев: Пока у «Зенита» не было продлений ни с игроками, ни с тренерами - Советский спорт
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23 декабря 2019 13:25ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Пока у «Зенита» не было продлений ни с игроками, ни с тренерами

«Зенит» опроверг информацию о продлении контрактов с игроками и тренерами.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не продлевал контракты с игроками, которые следующим летом могут стать свободными агентами.

«Пока у нас не было никаких продлений ни с игроками, ни с тренерами, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Все впереди».

Отметим, что летом 2020 года истекают контракты с «Зенитом» у главного тренера Сергея Семака, а также игроков Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Роберта Мака, Олега Шатова, Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, опережая на десять очков «Краснодар».

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