РПЛ составила сборную иностранцев по итогам первой части сезона Три игрока представляют «Зенит».

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РПЛ представила сборную иностранцев по итогам 19 туров чемпионата.

В команду включены игроки восьми клубов, самое большое представительство – у «Зенита» (три человека).

Сборная иностранцев:

вратарь: Андрей Климович («Оренбург»);

защитники: Денис Кулаков («Урал»), Бранислав Иванович («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Вандерсон Масиэл («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА);

форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Элдор Шомуродов («Ростов»).

🌍 Сборная лучших иностранных игроков #РПЛ по итогам 1️⃣9️⃣ туров по версии Instat Index pic.twitter.com/jFVkBs9WoC — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2019

Отметим, что сборная составлена по версии компании Instat.