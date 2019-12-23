РПЛ составила сборную иностранцев по итогам первой части сезона

РПЛ представила сборную иностранцев по итогам 19 туров чемпионата.
В команду включены игроки восьми клубов, самое большое представительство – у «Зенита» (три человека).
Сборная иностранцев:
вратарь: Андрей Климович («Оренбург»);
защитники: Денис Кулаков («Урал»), Бранислав Иванович («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Вандерсон Масиэл («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА);
форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Элдор Шомуродов («Ростов»).
Отметим, что сборная составлена по версии компании Instat.
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