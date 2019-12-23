Хонда покинул «Витесс» Японский полузащитник подписал контракт с командой в ноябре.

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Официальный сайт «Витесс» объявил о том, что 33-летний полузащитник Кейсуке Хонда покинул команду. Японец подписал контракт 7 ноября до конца нынешнего сезона, сыграв в четырех матчах чемпионата Голландии.

– Когда я пришел сюда, моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне не удалось это сделать, а Слуцкий покинул клуб. Я чувствую свою ответственность за это. Вот почему я не думаю, что должен продолжать играть здесь. При этом я ценю заботу от партнеров по команде и болельщиков клуба», – сказал Хонда.

Напомним, что японец выступал в составе ЦСКА в период с 2010 по 2013 год. За это время он сыграл 127 матчей, забив 28 мячей и отдав 29 результативных передач. Помимо российского клуба он играл в таких командах, как «Милан», «Венло», «Мельбурн Сити», «Пачука» и «Нагоя Грампус» – на его счету 459 матчей, в которых он забил 99 мячей и отдал 80 ассистов.

За сборную Японии полузащитник отметился 37 голами в 98 встречах.

На данный момент, «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице (30 очков), отставая от еврокубковой зоны на три очка.