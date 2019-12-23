Василенко покинул пост главного тренера курского «Авангарда» Российский специалист был назначен в сентябре 2019 года перед 14-м туром ФНЛ.

Главный тренер курского «Авангарда» Олег Василенко покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство команды благодарит 46-летнего специалиста за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Отметим, что Василенко возглавил команду в середине октября после отставки Мурата Искакова.

Ранее он тренировал такие клубы, как «Жемчужина-Сочи», литовский «Тракай», «Урал», «Сочи», латвийский «РФШ» и минское «Динамо».

Под его руководством «Авангард» занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 27 очков.