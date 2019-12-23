Карло Анчелотти: Мойзе Кин – очень талантливый игрок

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу нападающего своей команды Мойзе Кина.
– Он отлично проявил себя в прошлом году в серии А. Когда я возглавлял «Наполи», мы пытались купить его, но в итоге он переехал в Англию. Он прекрасный и очень талантливый игрок. Но мы должны понимать, что ему всего 19 лет, и при смене чемпионата требуется адаптация, – цитирует Анчелотти The Sun.
Напомним, что итальянский форвард был куплен этим летом у «Ювентуса» за 27,5 миллионов, но в 17 матчах еще ни разу не смог отличиться за свой новый клуб.
Дебютным матчем в статусе главного тренера команды для Анчелотти станет домашняя встреча 19-го тура чемпионата Англии против «Бернли», которая состоится 26 декабря в 18.00 по московскому времени.
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