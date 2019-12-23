Таранов покинул «Краснодар» Ранее российский защитник выступал за «Крылья Советов».

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Официальный сайт «Краснодара» объявил о том, что 33-летний защитник Иван Таранов покидает команду. Действие трудового соглашения было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что центральный защитник перешел в команду летом 2018 года в статусе свободного агента. За два сезона он сыграл в 43 матчах ФНЛ в составе «Краснодара-2» и отметился пятью забитыми мячами. В составе основной команды он вышел всего один раз – в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1).

Ранее Таранов выступал за ЦСКА и «Крылья Советов». В общей сложности он сыграл в 326 матчах, забив 13 голов и отдав три результативные передачи.