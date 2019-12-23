Таранов покинул «Краснодар»

Официальный сайт «Краснодара» объявил о том, что 33-летний защитник Иван Таранов покидает команду. Действие трудового соглашения было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что центральный защитник перешел в команду летом 2018 года в статусе свободного агента. За два сезона он сыграл в 43 матчах ФНЛ в составе «Краснодара-2» и отметился пятью забитыми мячами. В составе основной команды он вышел всего один раз – в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1).
Ранее Таранов выступал за ЦСКА и «Крылья Советов». В общей сложности он сыграл в 326 матчах, забив 13 голов и отдав три результативные передачи.
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев «В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 17:13 Футбол Зибрак Артем Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Реформаторский зуд в Доме футбола на Таганке Не исключено, что последние дни уходящего года могут потрясти наш футбол до основания. Лишь о некоторых из проектов (которые могут случиться, а могут – и нет) рассуждает главный редактор «Советского спорта». 22.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл