Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча АПЛ Корейский нападающий был удален в матче с «Челси».

Официальный сайт «Тоттенхэма» объявил о том, что, согласно решению Футбольной ассоциации Англии (FA), нападающий команды Сон Хын Мин не сыграет в ближайших матчах АПЛ против «Брайтона», «Норвича» и «Саутгемптона».

Корейский футболист был дисквалифицирован за удаление в игре 18-го тура против «Челси» (0:2) после стычки с немецким защитником Антонио Рюдигером. Эта красная карточка стала для него второй в сезоне – предыдущее удаление футболист заработал в 11-м туре против «Эвертона» (1:1) за грубый подкат, после которого португальский полузащитник Андре Гомеш получил перелом ноги.

В этом сезоне 27-летний форвард принял участие в 23 матчах, забив десять голов и отдав девять результативных передач.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице с 26 очками.