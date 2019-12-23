Мбаппе – лучший футболист Франции в 2019 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции этого года по версии журнала France Football.
– Люди полагают, что я изменился, но это не так. Я по-прежнему стремлюсь приносить своей команде максимум пользы. Разве что я стал больше брать игру на себя, чего не осмеливался делать в 17-18 лет, так как на то время еще ничего не показал. Но теперь на мне лежит больше ответственности. Так что я могу рисковать, – сказал Мбаппе.
В этом сезоне он принял участие в 19 матчах, забив 19 голов и отдав девять результативных передач. Его команда занимает первое место в турнирной таблице с 45 очками.
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