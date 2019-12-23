РФС сократил штраф Гинера на полмиллиона рублей Об этом сообщает пресс-служба организации.

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) пересмотрел решение комитета по этике, который ранее наказал денежным штрафом в виде миллиона рублей президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

Напомним, функционер также был отстранен от футбольной деятельности сроком на 12 месяцев, три из которых – реальный срок. Такое решение было принято за его критику в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова.

Сегодня, 23 декабря РФС принял решение о сокращении наказания до 3 месяцев реального срока, а также 6 – условно. То же самое касается денежного штрафа – он составит полмиллиона рублей.

Ранее Гинер назвал Егорова «мерзавцем» и посоветовал тому «застрелиться».