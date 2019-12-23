РФС сократил штраф Гинера на полмиллиона рублей

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) пересмотрел решение комитета по этике, который ранее наказал денежным штрафом в виде миллиона рублей президента московского ЦСКА Евгения Гинера.
Напомним, функционер также был отстранен от футбольной деятельности сроком на 12 месяцев, три из которых – реальный срок. Такое решение было принято за его критику в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова.
Сегодня, 23 декабря РФС принял решение о сокращении наказания до 3 месяцев реального срока, а также 6 – условно. То же самое касается денежного штрафа – он составит полмиллиона рублей.
Ранее Гинер назвал Егорова «мерзавцем» и посоветовал тому «застрелиться».
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Валерий Баринов: С Семиным конкурирует только Тутберидзе Народный артист России подвел итоги первой части сезона для горячо любимого им «Локомотива», с главным тренером которого Юрием Семиным он дружит с детства. 23.12.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в Подольске Ретро-матч «Спартака» в «Парке легенд», новый контракт Боба Хартли, разгром «Витязя» и фиаско «Магнитки» – самое интересное в традиционном обзоре выходных от «Советского спорта». 22.12.2019 21:15 Хоккей Домрачев Владислав «В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 17:13 Футбол Зибрак Артем В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай