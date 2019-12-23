Деян Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды» - Советский спорт
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23 декабря 2019 22:07ФутболКорегин Владислав

Деян Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды»

Он завершил свою профессиональную карьеру 26 августа 2013 года.

Бывший полузащитник миланского «Интера» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.

– Я понимаю, что будет трудно, но в мире не бывает легкой работы, если ты выполняешь свои обязанности ответственно. Не могу дождаться, когда приступлю к работе, о которой полтора месяца назад я даже не мечтал! – сказал Станкович.

Отметим, что в составе сербского клуба он сыграл 114 официальных матчей, в которых он отличился 38 раз. Также он выступал за «Лацио» и «Интер». В общей сложности он провел в чемпионате Италии 368 встреч, забил 51 мяч и сделал 33 ассиста. За сборную Сербии Станкович сыграл в 42 матчах.

Его тренерский опыт ограничивается ролью ассистента главного тренера «Удинезе» (сезон-2014/2015) и «Интера» (2015/2016). А в 2017-м он был назначен советником президента УЕФА Александра Чеферина.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает первое место в чемпионате Сербии, набрав 55 очков в 20 сыгранных турах.

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