Андрей Червиченко: Для португальских клубов еврокубки - графа в бюджете, для наших – просто пафос - Советский спорт
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24 декабря 2019 07:06Футбол

Андрей Червиченко: Для португальских клубов еврокубки - графа в бюджете, для наших – просто пафос

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление российских клубов в европейских кубковых турнирах.

- Вылет «Спартака» из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне. Понятно, что португальские команды интереснее и техничнее наших. А еще они в хорошем смысле слова жадные до денег. Для них выход в еврокубки - весомая графа в бюджете. Для каждого игрока это шанс заявить о себе, перейти в новый клуб, улучшить контракт. А для российских команд еврокубки - это просто пафос. Мы проигрываем нашим соперникам на ментальном уровне еще до начала матча, - приводят слова Червиченко «Известия».

Напомним, что российские клубы впервые с сезона-2001/02 не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков.

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