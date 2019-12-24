Футбольная ассоциация установит на «Уэмбли» камеры высокого разрешения для борьбы с расизмом В Англии готовятся к финальному турниру Евро-2020.

Футбольная ассоциация Англии снабдит стадион «Уэмбли» камерами высокого разрешения для пресечения дискриминационного поведения со стороны болельщиков на Евро-2020, сообщает The Telegraph.

Оскорбления игроков с трибун стали главной темой в повестке дня заседания руководства ассоциации. В нынешнем сезоне в премьер-лиге возникло сразу несколько скандалов из-за расистского поведения болельщиков. В начале декабря полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда оскорбляли в дерби с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум», а в минувшие выходные досталось защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру в матче с «Тоттенхэмом».

В этой связи Футбольная ассоциация намерена применять самые передовые технологии для выявления преступников и установить ориентир для всех стадионов страны.

Отметим, что «Уэмбли» примет семь матчей Евро-2020, в том числе полуфиналы и финал.