Вячеслав Караваев: Слуцкий поддержал меня в переходе в «Зенит» Защитник сменил в сентябре «Витесс» на «Зенит».

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как в его бывшем клубе «Витессе» отреагировали на его возвращение в Россию.

«У «Витесса» все построено на развитии и продаже футболистов, – сказал 24-летний игрок в интервью «Чемпионат.com». – Для них это была очень хорошая сделка. (Леонид) Слуцкий тоже поддержал меня. Сказал, что это действительно шаг вперед, новый вызов».

Напомним, Караваев выступал за «Витесс» с января 2018 года по сентябрь 2019 года. В 65 матчах за команду на его счету два гола и девять результативных передач.

2 сентября воспитанник ЦСКА перешел в «Зенит» за восемь миллионов евро.