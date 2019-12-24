Вячеслав Караваев: Часто напоминают слова, что я никогда не вернусь в Россию, но таких слов не было В сентябре Караваев подписал контракт с «Зенитом».

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем возвращении в Россию.

«Давайте честно, за ЦСКА я провел одну полную игру, – сказал 24-летний игрок в интервью «Чемпионат.com». – Еще в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что если бы туда (в «Зенит») перешел Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было».

Напомним, воспитанник ЦСКА выступал в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», из которой в январе 2018 года перешел в «Витесс».

2 сентября Караваев вернулся в Россию, подписав четырехлетний контракт с «Зенитом».