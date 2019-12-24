Вячеслав Караваев: Часто напоминают слова, что я никогда не вернусь в Россию, но таких слов не было - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 10:58ФутболЛипкин Антон

Вячеслав Караваев: Часто напоминают слова, что я никогда не вернусь в Россию, но таких слов не было

В сентябре Караваев подписал контракт с «Зенитом».

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем возвращении в Россию.

«Давайте честно, за ЦСКА я провел одну полную игру, – сказал 24-летний игрок в интервью «Чемпионат.com». – Еще в двух вышел на замену, и то очень давно. Понятно, что если бы туда (в «Зенит») перешел Акинфеев или Березуцкий, это бы воспринималось иначе. А так, не вижу никаких проблем.

Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Но таких слов не было».

Напомним, воспитанник ЦСКА выступал в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», из которой в январе 2018 года перешел в «Витесс».

2 сентября Караваев вернулся в Россию, подписав четырехлетний контракт с «Зенитом».

«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тхабисо Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной Валуев – о поражении Лебедева: Когда боксер возвращается в ринг из-за денег, это заканчивается плохо Денис Лебедев: Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?
«Во всем белом». Владимир Стогниенко про Месси, Вика Уайлда и любовь к хоккею Очередным гостем программы «Во всем белом» стал Владимир Стогниенко. 23.12.2019 08:00 Футбол
Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский - прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
«В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 17:13 Футбол Зибрак Артем
Новости
12:40 Хоккей Филип Ларсен: Умарк заслужил такой матч
12:35 Хоккей Фредерик Андерсен: Наверное, это была самая сумасшедшая игра, в которой я принимал участие
12:21 Хоккей Митчелл Марнер – о матче с «Каролиной»: Адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди
11:54 Хоккей Александр Овечкин – о поражении «Бостону»: Мы не дали Холтби ни шанса
11:39 Футбол Карло Анчелотти – о победе над «Ливерпулем»: Эта миссия не является невыполнимой
11:26 Бокс Бивол может провести поединок с Рамиресом
11:19 Футбол «Брага» отправила в отставку Са Пинту
11:11 Футбол «Краснодар» хочет получить за трансфер Игнатьева восемь миллионов евро
11:00 Свежий номер «Советского спорта»: изменения в графике выхода
10:58 Футбол Вячеслав Караваев: Часто напоминают слова, что я никогда не вернусь в Россию, но таких слов не было
10:53 Футбол Пьяца может продолжить карьеру в «Вероне»
10:41 Футбол Вячеслав Караваев: Слуцкий поддержал меня в переходе в «Зенит»
10:31 Хоккей Николай Цулыгин: Ряд игроков не будет играть на «Кубке Шпенглера»
10:31 Хоккей Сергей Бобровский: «Тампа-Бэй» переиграла нас во всех компонентах
10:20 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Виртанен даст нам большинство, а Санников – энергию
10:14 Хоккей Сборная США объявила состав на молодежный ЧМ-2020
10:12 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, думал, что мы похуже будем идти
09:56 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России
09:56 Баскетбол Сергей Карасев: Пропустить 15 очков за две минуты – непростительно
09:46 Футбол Иньеста провел переговоры с «Эстудиантесом»
Беглый застройщик ЖК "Литвиново" едет из США в Россию за ... приговором суда
ФАС РФ: омской РЭК преждевременно увеличивать мусорный тариф
Хохорина привлекли к дисциплинарной ответственности за учения над школьниками
Общественники: опасные отходы уже в Удмуртии
Жителей Белгородской области просят помочь больному 13-летнему мальчику
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика