«Брага» отправила в отставку Са Пинту - Советский спорт
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24 декабря 2019 11:19ФутболЛипкин Антон

«Брага» отправила в отставку Са Пинту

Команда занимает десятое место в чемпионате Португалии.

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

После 14 туров национального чемпионата команда набрала 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Также «Брага» вылетела из Кубка страны, но при этом вышла в полуфинал Кубка лиги. Кроме того команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы и в 1/16 финала сыграет с «Рейнджерс».

Са Пинту возглавлял «Брагу» с июля. В 30 матчах под его руководством команда одержала 18 побед при пяти ничьих и семи поражениях.

Напомним, в августе «Брага» выбила «Спартак» (1:0, 2:1) в раунде плей-офф Лиги Европы.

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