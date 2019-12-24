«Торпедо» объявило о продлении контракта с Игнашевичем Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт черно-белых. Новое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до 2023 года.

Игнашевич возглавил «Торпедо» перед началом нынешнего сезона. Из-за отсутствия необходимой лицензии он считается старшим тренером, а номинально главным тренером стал Николай Савичев.

Под руководством Игнашевича «Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место в ФНЛ.

Отметим, что изначально контракт с тренером был рассчитан по схеме «1+1».

Ранее Игнашевич, завершивший игровую карьеру летом 2018 года, входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.