Сергей Игнашевич – о продлении контракта: Чувствую поддержку акционера и президента «Торпедо» Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до 2023 года.

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Мне очень приятно работать здесь, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт».

Новый контракт Игнашевича рассчитан до 2023 года. Под его руководством команда набрала 51 очко и занимает второе место в ФНЛ.

Отметим, что изначально контракт с тренером был подписан по схеме «1+1».