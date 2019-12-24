Сергей Игнашевич – о продлении контракта: Чувствую поддержку акционера и президента «Торпедо»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Мне очень приятно работать здесь, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт».
Новый контракт Игнашевича рассчитан до 2023 года. Под его руководством команда набрала 51 очко и занимает второе место в ФНЛ.
Отметим, что изначально контракт с тренером был подписан по схеме «1+1».
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