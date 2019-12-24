Дзюба, Бакаев и Крыховяк вошли в сборную первой части сезона по версии Opta В команде представлены игроки шести клубов.

РПЛ опубликовала символическую сборную первой части сезона по версии OptaSports.

В команду вошли представители шести клубов, из них больше всех игроков выступают за «Зенит» (четыре).

Сборная первой части сезона:

вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА);

форварды: Александр Соболев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Зенит»).

Напомним, «Зенит» ушел на перерыв лидером чемпионата, опережая «Краснодар» на десять очков.