Дзюба, Бакаев и Крыховяк вошли в сборную первой части сезона по версии Opta - Советский спорт
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24 декабря 2019 15:23ФутболЛипкин Антон

Дзюба, Бакаев и Крыховяк вошли в сборную первой части сезона по версии Opta

В команде представлены игроки шести клубов.

РПЛ опубликовала символическую сборную первой части сезона по версии OptaSports.

В команду вошли представители шести клубов, из них больше всех игроков выступают за «Зенит» (четыре).

Сборная первой части сезона:

вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА);
форварды: Александр Соболев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Зенит»).

Напомним, «Зенит» ушел на перерыв лидером чемпионата, опережая «Краснодар» на десять очков.

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